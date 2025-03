Ilgiorno.it - Spaccio nella zona dell’Altolago. Tre pusher finiscono in carcere

La Guardia di Finanza di Menaggio ha arrestato tre spacciatori che operavano in Alto Lago. A finire in manette è stato un cittadino marocchino di 44 anni, Assal Salah residente a Casatenovo in provincia di Lecco, fermato a Gravedona ed Uniti a bordo di una Renault Megane blu. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e oggetto di una serrata attività d’intelligence, ha tentato inutilmente di disfarsi di parte della droga durante il controllo. I militari hanno però rinvenuto cocaina sia nel suo portafoglio sia all’interno dell’auto. Durante la perquisizione della sua abitazione a Domaso il cane Aran ha rinvenuto quantitativi più piccoli: 110,3 grammi di cocaina, 0,6 grammi di hashish nascosti nelle lenzuola. Nell’appartamento sono stati trovati anche altri due uomini: un italiano di seconda generazione di 22 anni, El Gaamaz Adel residente a Paderno D’Adda, e un altro cittadino marocchino di 31 anni, El Meskini Youness, entrambi conviventi del 44enne.