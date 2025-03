Nerdpool.it - South of Midnight è entrato in fase Gold

of, il prossimo gioco action-adventure in terza persona di Compulsion Games ed Xbox Game Studios, èin.Questo aggiornamento arriva da una nuova intervista con alcuni membri del team di sviluppo su Xbox Wire, rivelando cheofha terminato lo sviluppo alcuni giorni fa, ora il gioco è pronto per essere rilasciato sulle vetrine digitali.Naturalmente, c’è un certo livello di ironia nell’uso della frase “gon” per un gioco completamente digitale. Goingoriginariamente si riferiva alla build finale di un gioco su un disco master d’oro che poteva quindi essere utilizzato per la stampa.La colonna sonora diofè stata composta da Olivier Deriviere, che in precedenza ha lavorato alle colonne sonore di giochi come A Plague Tale: Innocence ed il suo seguito, A Plague Tale: Requiem.