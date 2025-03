Ilrestodelcarlino.it - Sottopasso, trovato l’accordo. Patto sindaco-commercianti: ci sarà una chiusura parziale

Un punto di incontro. E’ quantotra ilMarco Fioravanti e idi via del Commercio, dopo che questi ultimi avevano espresso tutta la propria preoccupazione per gli imminenti lavori relativi alla realizzazione del nuovo ponte sul Tronto. Questo collegherà Monticelli alla zona Castagneti e l’intervento prevedeva, inizialmente, ladeldi via del Commercio per quasi un anno. Di conseguenza, i clienti di tale attività sarebbero stati costretti a prolungare il proprio tragitto da via Piceno Aprutina fino alla rotatoria del centro commerciale ‘Al Battente’, per poi tornare indietro. Stesso percorso, poi, da compiere nuovamente per reimmettersi su via Piceno Aprutina. Insomma, da parte degli esercenti di via del Commercio era stata espressa parecchia preoccupazione per una possibile perdita di clientela.