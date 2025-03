Ilveggente.it - Sorpasso a Sinner in classifica: è arrivato l’annuncio

Leggi su Ilveggente.it

Jannikufficiale ha dissipato ogni dubbio:all’orizzonte, la situazione si complica per il numero 1 del mondo.Il Piatti Tennis Center è un luogo che, indipendentemente da come sia andata tra lui e il suo ex coach, occuperà sempre un posto speciale nel cuore di Jannik. Lì, nella cornice di Bordighera, ha mosso i primi passi e imboccato la strada che lo ha portato a diventare, poi, un campione con la “C” maiuscola.in: è(AnsaFoto) – Ilveggente.itEd è sempre lì che si allena, oggi, un altro talento del quale probabilmente sentiremo parlare molto, in futuro. Lui si chiama Lorenzo Carboni, ha 19 anni ed è di origini sarde. Sta seguendo le orme del suo collega altoatesino in due modi: frequentando la prestigiosa accademia di Riccardo Piatti e vincendo.