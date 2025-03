Lapresse.it - Sondrio, preoccupazione per la frana dello Scaiun: evacuate 150 persone

a Cataeggio, frazione di Valmasino, in provincia di, dove dal 22 marzo viene monitorata la, da anni tenuta sotto controllo per via della sua instabilità, che minaccia diverse abitazioni. Ieri le operazioni di evacuazione per le 150interessate dall’ordinanza di abbandono delle proprie abitazioni.Sul posto i vigili del fuoco del comando di. La situazione è particolarmente critica a seguito dei rilievi effettuati sulle zone interessate da unache era già monitorata. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata istituita una “zona rossa” nell’area colpita e allestito un PCA (Posto di Comando Avanzato), che coordina tutte le operazioni in corso.