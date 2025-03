Lanazione.it - Solidarietà ‘alimentare’. Donati 170 chili di pasta alla Caritas di Poggibonsi

Leggi su Lanazione.it

Un totale di 170 chilogrammi di: è il dono del Lions Club San Gimignano Via Francigenadi. I cui volontari avevano lanciato una richiesta di aiuto, dopo aver notato che le scorte in giacenza in magazzino andavano via via esaurendosi. Così il Lions Club San Gimignano Via Francigena, come già era avvenuto in passato, ha raccolto il segnale dirme. Due membri del Club hanno accompagnato un volontario delladi, responsabile del centro di distribuzione, ad acquistare il quantitativo di. Il Lions Club San Gimignano Via Francgena, che al vertice il presidente Fabio Marchetti, ha offerto le consistenti provviste dopo aver appreso che da qualche settimana non c’era disponibilità dipresso il Banco Alimentare. Dal canto suo Don Gianfranco Poddighe, direttore delladi, ringraziando il Lions Club San Gimignano Via Francigena, ha sottolineato che le associazioni che già avevano dimostrato sensibilità e attenzione verso chi attraversa un momento difficile, sono state sempre sensibili alle richieste della