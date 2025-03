Triesteprima.it - Sistemate le tombe austroungariche di Prosecco: "La cura dei cimiteri militari è un lavoro per la pace" (VIDEO)

Leggi su Triesteprima.it

- Oggi pomeriggio si è tenuta al cimitero militare austro–ungarico di/Prosek una cerimonia per ringraziare il gruppo di alfieri proveniente dall’accademia Teresiana e gli altri volontari che in questi giorni hanno lavorato alle manutenzioni necessarie per sistemare le