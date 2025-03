Tvplay.it - Sinner: la paura ora è enorme, la rivelazione spiazza tutti

Leggi su Tvplay.it

Janniktorna ad attirare l’attenzione: viene rivelata la grandeche, anche perché l’annuncio è stato inaspettato.Janniksta lavorando per tornare in campo dopo la squalifica di tre mesi concordata con la Wada e sta facendo del proprio meglio per essere pronto al 100%. Quello che è accaduto ha dato un forte scossone al tennista azzurro che però non ha mai mollato di un centimetro. Nel frattempo, con Jannik fermo ai box, è arrivata unache hato: laora è, la(ANSA Foto) – TvPlay.itGli Internazionali di Roma saranno la prima occasione utile per Jannikper tornare su un campo di tennis e in una competizione ufficiale. Con l’intenzione ovviamente di difendere il suo primo posto nella classifica ranking.