Sinner contro tutti: inevitabile turnover

Jannik, all’orizzonte c’è uned è ormaiche accada: il numero 1 del mondo è stato completamente isolato.Da qualche parte, in Costa Azzurra, Janniksta ponendo le basi per un nuovo inizio. L’accordo con la Wada, che ne ha decretato la sospensione per un periodo di tre mesi, ha segnato unpunto di svolta nella sua carriera. Quando tornerà in campo, infatti, sarà tutto diverso. Il suo spirito, tanto per cominciare, considerando che, dopo un anno intero, potrà finalmente giocare senza la pressione che gli ha tenuto “compagnia” per tutta la durata della vicenda Clostebol.(AnsaFoto) – Ilveggente.itE diverso sarà anche lui, con ogni probabilità, considerando che ha saggiamente deciso di fare tesoro di questi lunghissimi 90 giorni per fare un piccolo upgrade.