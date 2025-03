Ilrestodelcarlino.it - Sindaca e assessori in viale Arezzo: si parla di urbanistica e mobilità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue il programma ‘Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme’, il ciclo di incontri dedicato alla presentazione delle strategie urbane e dei progetti di rigenerazione esostenibile nei vari quartieri della città. Martedì l’incontro sarà dedicato ai cittadini dei quartieri Tre Villaggi, Riccione Due e Raibano e si svolgerà al centro di Buon vicinato inalle 20:30. LaDaniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli, con delega a, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, saranno presenti per illustrare alla cittadinanza il nuovo piano urbanistico e il piano dellasostenibile, con l’obiettivo di raccogliere idee e suggerimenti direttamente dai cittadini. Anche in questa occasione, tutta la giunta sarà coinvolta per presentare i grandi progetti di sviluppo della città.