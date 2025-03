Thesocialpost.it - Simonetta muore dopo una liposuzione, indagato il chirurgo: “Non era la prima volta”

La morte diKalfus, una donna di 62 anni, ha scosso la capitale. La donna è deceduta all’ospedale Grassi di Ostiaaver subito un intervento diin una struttura privata della capitale. Secondo le prime ricostruzioni, la paziente avrebbe iniziato a manifestare forti dolori nei giorni successivi all’operazione, con il peggioramento delle sue condizioni che l’ha portata a un coma vegetativo, dal quale non si è più ripresa.Il ricovero e il comaLa donna è stata ricoverata d’urgenza in gravi condizioni, e il suo cuore si è fermato martedì scorso,quattro giorni di coma. Le cause della morte sembrano essere collegate a complicazioni post-operatorie. Gli accertamenti preliminari suggeriscono che la causa del decesso sia da attribuire a problematiche legate all’intervento di chirurgia estetica.