Vanityfair.it - Simona Ventura e l’adozione di Caterina: «È mia figlia a tutti gli effetti»

La presentatrice ha preso in affidamento la bambina nel 2006, quando aveva appena un mese e mezzo: «Dal 2014, in virtù delspeciale, porta il mio cognome. E devo ringraziare i genitori biologici, con i quali lei non ha mai perso il filo del legame»