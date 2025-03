Notizieaudaci.it - ‘Siete sicuri che sia lui?’, Corona disse che Papa Francesco era morto da 2 mesi: ‘Mi ritirò se non è cos”

Come promesso dai medici,si è affacciato dalla finestra (domenica 23 marzo) della sua stanza al Policlinico Gemelli per salutare i fedeli, visibilmente stanco ma con il solito buonumore. Il Pontefice ha attraversato momenti difficili durante la degenza, in cui non sono mancate fake news sulla sua morte e teorie complottiste su un presunto insabbiamento del Vaticano. Tra i tanti che hanno alimentato i sospetti c’è stato Fabrizio, protagonista di una “scommessa” diventata ora motivo di ironia sui social.La scommessa di FabrizioIn un video circolato sui social, Fabrizioaveva dichiarato con sicurezza: “Ilda due. Se da qui ai prossimi cinqueuscirà un’immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita privata”. La sicurezza con cui l’ex re deirazzi lanciava questa teoria complottista ha colpito molti, ma ora che ilè tornato a mostrarsi in pubblico, i social chiedono conto adella sua promessa.