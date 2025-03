Lanazione.it - Siena, la cantante Emilia Barbi: ‘Date i permessi ai locali per fare musica dal vivo’

Leggi su Lanazione.it

, 23 marzo 2025 – E’ una tra le voci più interessanti del panorama senese:ci racconta la sua vita artistica: le soddisfazioni, i progetti ma anche le conosciute difficoltà diin questa realtà. L’abbiamo lasciata al Capodanno con i SynThonic. Cosa ha fatto nel frattempo? Prosegue anche con loro? “Esatto, capodanno senese per concludere il 2024. Siamo stati un po’ penalizzati dal luogo, anche se a me caro, ma come sempre ci siamo divertiti e speriamo anche e soprattutto di aver fatto divertire chi è stato con noi. Dopo capodanno, ovviamente insieme ai SynThonic, ci siamo, come si suol dire, “chiusi” in sala prove, per rinnovare il repertorio ed essere pronti all’estate 2025. Abbiamo già iniziato con la prima data, il 1 Marzo, sempre in collaborazione con il Comune, per la bella iniziativa ideata per Carnevale”.