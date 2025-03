Ilgiorno.it - Sicurezza stradale e prevenzione. Lezione speciale sugli incidenti per 300 studenti delle Superiori

Leggi su Ilgiorno.it

Proseguono le attività di sensibilizzazione dei giovani per ladeglie la, promosse dall’assessorato allae dal Comando di Polizia locale. L’altro giorno in piazzale dei Bersaglieri più di 300 ragazzi del liceo Crespi, dell’Isis Facchinetti e dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate hanno assistito alla simulazione di un incidente fra un’auto e un ciclomotore, evento purtroppo frequente sulle strade, nell’ambito del progetto regionale “Educazionenelle Scuole”, la manifestazione promossa da Regione Lombardia - DGin collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Vedere dal vivo quali possono essere le conseguenze di comportamenti scorretti alla guida è senz’altro più efficace di tante lezioni teoriche: a seguito dell’urto il manichino posizionato sul veicolo a due ruote è volato a terra perdendo il casco, dando spunto agli esperti di approfondire i diversi fattori di rischio, tra cui l’utilizzo di caschi non allacciati o non omologati, le distrazioni alla guida, la velocità.