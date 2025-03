Secoloditalia.it - Si alza il costo della piazza di Serra: 350mila euro. Gualtieri ha ‘spesato’ anche artisti e vip

“Pagherete caro, pagherete tutto”, era un vecchio slogancontestazione studentesca che qualcuno dei vip più stagionati nellaromana di Micheleavrà pure cantato. Non era immaginabile che, cinquant’anni dopo, quello slogan fosse preso alla lettera dal sindaco di Roma, Roberto“costretto” a spesare tutto agli aderenti illustrimanifestazione, incluso il gettone di rimborso per il viaggio e il soggiorno.Lo ha rivelato il quotidiano La Verità, che ha riportato nel dettaglio gli ultimi numeri che rendicontano le spese del Campidoglio per la manifestazione indetta su sollecitazione del giornalista di Repubblica.Leggie i soldi allaamica, la sua difesa fa acqua da tutte le parti: FdI lo inchiodaBufera su: organizza "Repubblica", paga il Campidoglio.