Tvpertutti.it - Shaila Gatta e Lorenzo, gettano sale contro Helena Prestes: polemica al Grande Fratello

L'avventura aldiSpolverato continua a essere segnato da comportamenti inappropriati che generano non poche reazioni da parte dei telespettatori. I due concorrenti sono stati al centro di numerosi episodiversi, con un filo conduttore che unisce le loro azioni: la provocazione. L'ultimo ria sabato 22 marzo 2025 quando, durante una cena di primavera, la situazione è degenerata.aveva deciso di offrire delle bruschette, mahanno gettato deldietro le loro spalle per scacciare il malocchio.GF,Spolverato: rito scaccia-sfortunaL'invito aSpolverato, da parte di, che ha subito riso e compiuta la stessa azione, non è passato inosservato. Sui social, infatti, il gesto ha suscitato una marea di attacchi, con molti utenti che hanno percepito il comportamento dei due come un'ulteriore provocazione nei confronti di