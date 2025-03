Ilrestodelcarlino.it - Sfera Ebbasta infiamma l’Unipol Arena

Bologna, 22 marzo 2025 – Anche aldi Casalecchio non si è fatta attendere la risposta del pubblico: pienone per il popolo di, arrivato a Bologna per la tappa del suo Tour 2025, che sta macinando sold out in tutta Italia. CONCERTO DIALL UNIPOLIl re della trap, classe 1992 e originario di Sesto San Giovanni, pelliccia nera lunga fino ai piedi, si è presentato sul palco con una maschera, prima di tornare al cappellino d’ordinanza e occhiali da sole. CONCERTO DIALL UNIPOLSempre molto d’impatto la scenografia sul palco, con ballerini fra i palazzi di periferia. CONCERTO DIALL UNIPOLQuello diinaugura una serie di concerti aldavvero eterogenei e dai grandi numeri.