Settanta coppie festeggiate dal sindaco

Non è questione di San Valentino, anniversari o feste comandate. Per celebrare l’amore e l’unione delle famiglie non c’è mai un tempo. O, meglio, è sempre il momento giusto. Con questo spirito l’amministrazione comunale di Pontassieve ha voluto celebrare quelli che - nel piccolo ma grande di ogni singola famiglia - rappresentano veri e propri esempi. Il palazzo comunale ha infatti ospitato la serata speciale dedicata a 70. Sposi che nel 2025 festeggiano le nozze di diamante, oro e argento. L’iniziativa è stata un’occasione di grande valore simbolico per l’amministrazione, che ha voluto celebrare insieme a tutte lel’importante traguardo. Originariamente prevista per il giorno di San Valentino, la manifestazione si è svolta con grande partecipazione ed ha rappresentato un momento di condivisione e di festeggiamento per il cammino percorso insieme dalle