Sesto San Giovanni, giovane transgender si toglie la vita. S’indaga su atti di cyber bullismo

San, 23 marzo 2025 – I carabinieri diSanindagano sulla morte di Davide Garufi, tiktoker di 21 anni che nel suo profilo aveva recentemente pubblicato alcuni video in cui si era rivelato come donna, chiedendo di essere chiamato Alexandra e annunciando l’avvio della terapia ormonale per completare la transizione. Il ragazzo – che lavorava come commesso – si sarebbe sparato nella tarda serata di mercoledì, all’interno dell’abitazione in cui viveva insieme ai genitori, utilizzando un’arma da fuoco legalmente detenuta dal padre. I militari dell’Arma stanno valutando alcuni presuntididi cui ilsarebbe stato vittima. Insulti, sberleffi e prese in giro sarebbero stati confermati dai suoi follower. E sarebbero proseguiti anche all’annuncio della morte, confermata dalla zia con un post su Facebook.