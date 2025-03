Livornotoday.it - Serie D, Livorno-Poggibonsi in diretta. LIVE

Leggi su Livornotoday.it

Dimenticare Ghivizzano e tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo con cui scenderà in campo ilnel match con il, in programma alle 14.30 all'Armando Picchi e valevole per la 28esima giornata del girone E diD. Una gara in cui gli amaranto, saldamente al comando.