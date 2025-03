Livornotoday.it - Serie D | Livorno-Poggibonsi 0-1, le pagelle: Russo e Dionisi steccano, distrazione fatale per Brenna

Leggi su Livornotoday.it

Seconda sconfitta consecutiva per il. Gli amaranto, nella 28esima giornata del girone E diD, sono stati superati per 0-1 al Picchi dal, che ha avuto la meglio sugli uomini di Indiani grazie alla rete in avvio di ripresa di Bellini. Grigia la prova die compagni.