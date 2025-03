Laprimapagina.it - Serie C NOW 33esima giornata comodo pareggio per Catania e Crotone senza particolari emozioni

(3-4-1-2): Dini, Ierardi, Di Gennaro, Gega (Allegretto), Raimo, Quaini, De Rose (Di Tacchio), Anastasio (Stoppa), Lunetta, Jimenez, De Paoli. All. Toscano(4-2-3-1): D’Alterio, Rispoli, Cargnelutti, Armini (Cocetta), Groppelli, Gallo (Schiro’), Stronati, Ricci (Silva), Tumminello (Gomez), Vitale, Murano. All. LongoArbitro: Roberto Lovison di PadovaAss. Glauco Zanellati di Seregno – Alessandro Parisi di BariQuarto giudice a bordo campo: Enrico Gemelli di MessinaAmmoniti: Toscano, Di Gennaro, Rispoli, Stronati, IerardiAngoli: 5 a 4 per ilRecupero: 1 e 4 minutiAncora, e ancora in trasferta, con il piglio della squadra che sa come imporre il proprio gioco. Un atteggiamento evidenziato anche nell’ultima sfida contro il, entrato in campo alquanto motivato per migliorare la posizione in classifica pensando ai play-off.