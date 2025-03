Napolipiu.com - Serie A, ti ricordi di me? Salihamidzic firma il 1° luglio | Sarà il nuovo DS

Leggi su Napolipiu.com

A, tidi me?il 1°ilDS">Rivoluzione in vista nei club diA: non solo panchine, anche le dirigenze potrebbero cambiare volto: arriva.L’estate si preannuncia bollente non solo per il mercato dei calciatori, ma anche per quello dei dirigenti. Molti club stanno riflettendo sulle proprie strutture interne, valutando cambiamenti che possano dareslancio ai rispettivi progetti. In Italia, diverse società stanno considerando alternative per i ruoli chiave, con particolare attenzione alle direzioni sportive.Negli ultimi anni, il ruolo del direttore sportivo è diventato cruciale: trovare i giusti profili per rinforzare la squadra, mantenere l’equilibrio economico e gestire al meglio le relazioni con gli allenatori. Una posizione di responsabilità che, in più di un club, potrebbe presto vedere un avvicendamento.