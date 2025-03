Lanazione.it - Serie A rugby, i Cavalieri battono Avezzano e "vedono" la salvezza

Prato, 23 marzo 2025 - Lo scontro-è appannaggio deiUnion: al Chersoni, i "tuttineri" hanno battuto. Un 22-14 che permette agli uomini di Alberto Chiesa di riscattare la sconfitta maturata all'andata e di portarsi all'ottavo posto in solitaria nella classifica del girone 1 dellaA di, a +4 proprio dagli abruzzesi e dalla zona-retrocessione. Non c'è comunque nulla di deciso, perché mancano ancora tre gare alla fine del campionato. E per continuare a sognare la, bisognerà fare punti anche nelle prossime gare, partendo dalla trasferta di Parabiago. Il tabellinoUnion –22-14UNION: Castellana (55’ Pancini), Nistri, Marioni, Magni, Fondi, Puglia, Renzoni (63’Bencini), Facchini, Righini (57’ Marini), Dalla Porta, Ciampolini (68’ Attucci), Casciello (45’ Mardegan), Sassi (45’ Giagnoni), Giovanchelli (57’ Di Leo), Rudalli (45’ Sansone); all: Chiesa: Du Toit (55’ Natalia), Capone, Di Gianmarco, Mokom (45’ Vaccaro), Copersino, Mercerat, Robazza (69’ Speranza), Pais (45’ Rettagliata), Del Vecchio, Ponzi (69’ Mammone), Basha, Sekele (72’ Martini), Jeffrey, Di Censi, Mocerino (62’ Leonardi); all: Rotilio Arbitro: Riccardo Fagiolo di RomaMarcatori: 2’ m.