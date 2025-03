.com - Serie A Calcio a 5 / Coppa Italia, Feldi Eboli in trionfo in un Pala Triccoli senza senso

strabordante per la finalissima diA. Il cielo di Jesi si tinge del rossoblù della: i campani battono 4-2 l’Eco City Genzano e chiudono il galà con la bacheca illuminata dal primo trofeo nella competizioneJesi, 23 marzo 2025 – Un successo. L’edizione delle finals di2025 si è chiusa così al: con ildellae del movimento tutto. In uns pregno di entusiasmo e che difficilmente verrà dimenticato dopo così tanta grandezza. Inquantificabile il numero di spettatori presenti, inquantificabili l’emozione di aver visto sotto questa veste quello che è stato il centro gravitazionale dela 5 nazionale in queste due settimane. La 39ª finale didi futsal ha regalato uno spettacoloprecedenti con le volpi che aggiungono l’ultimo trofeo mancante alla loro bacheca, superando un’Ecocity Genzano indomita.