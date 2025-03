Ilrestodelcarlino.it - Sergio Minuti, il decano dei disegnatori: “Dai fumetti ai cartoni animati, sono nato con la matita in mano”

Macerata, 23 marzo 2025 – "A sei anni ho contratto il virus del disegno animato quando vidi “Biancaneve e i sette nani“". Il maceratese, 94 anni, non solo ha creato disegni e, ma ha fatto di più perché è stato docente all’Accademia di belle arti di Macerata, ha prestato la sua fantasia per inventare storie, realizzare giochi, scatole, imballaggi e il suo lavoro è stato apprezzato anche dalla Walt Disney. "con lain, mio padre – dice – mi portava nel negozio di scarpe sotto Palazzo degli studi, prendevo le scatole dagli scaffali per fare disegni su disegni". Qual è il ricordo degli anni da studente alla scuola d’arte? "La tristezza perché non avevamo niente. Eravamo usciti dalla guerra e non c’erano carta, pennelli, colori. A scuola ci insegnavano a fare i colori mettendo su ripiani di marmo la terra di vari colori da mescolare di continuo per farla diventare finissima.