Sempre più mondiale, sempre meno ambrosiana: il doppio volto di Milano

, la città che corre;, la capitale degli affari;, la metropoli dove si può essere valorizzati puntando sul proprio nome e non necessariamente sul proprio cognome. Ma anchela diseguale, la campionessa solitaria che assorbe risorse dal resto del Paese ed è accusata di restituire poco, la città che ha creato una bolla liberal, ambientalista e da Ztl al centro dimenticando le periferie. In un concetto:, la città che è più città.fedele a se stessaC’è tutto il dinamismo dello sviluppo contemporaneo nell’ascesa di una città che nel XXI secolo sta vivendo una fase inedita della sua storia. L’antica Mediolanum è stata nel suo vissuto capitale d’Impero (dopo la divisione della Res Publica romana), ducato (Sforza e Visconti), della Repubblica Cisalpina e del Regno d’Italia napoleonici, gioiello della corona di aspiranti dominatori stranieri, epicentro economico-finanziario, per qualcuno di recente addirittura “capitale morale”.