Sempre accanto al nipote | Lo vorrebbe sua madre

Subito dopo l’arresto, Riccardo Chiarioni aveva chiesto di poter vedere proprio i nonni. "Soffro, ma non lo abbandonerò", aveva detto Giancarlo Albano, il padre di Daniela, uccisa insieme a suo marito Fabio e al figlio minore Lorenzo di appena 12 anni in quella che viene ormai ricordata come “la strage di Paderno“, consumata nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorsi. Riccardo, all’epoca 17enne, aveva inflitto alla famiglia 108 coltellate nella villetta di via Anzio. Lui che voleva "proprio cancellare tutta la mia vita di prima", come ha raccontato agli inquirenti e agli psichiatri, può contare sulla presenza e sulla vicinanza del nonno materno, che non gli ha mai fatto mancare il suo affetto. "Visto che non ho più una figlia, un genero, mio, mi è rimasto solo questo