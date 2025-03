Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli ha litigato con l’ex suocero Adriano Pappalardo? Ecco tutta la verità sul loro rapporto

Leggi su Donnapop.it

hacon. Come mai i due non si rivolgono la parola?la!Leggi anche: Sono tutti contro la violenza sulle donne, finché la vittima non èPer tre anniè stata sposata con Laerte, figlio del celebre cantantee Laerte erano convolati a nozze il 15 luglio 2004, per poi separararsi nel 2007. Nel frattempo è nato ilunico figlio, Leon (15 gennaio 2005).Inizialmentecoppia ha mostrato qualche tensione ma, con il passare del tempo, i due sono riusciti a mantenere unmaggiormente sereno, fino a diventare persino buoni amici. Che tipo di legame, invece, ha mantenuto la giornalista con? Di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@hacon?Ospite di Caterina Balivo, nell’ottobre del 2018,ha confessato nello studio del programma Vieni da Me che il suo exnon le rivolgeva la parola: “Lui non mi parla.