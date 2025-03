Sport.quotidiano.net - Sella, un treno salvezza che passa da Livorno. Al Pala Macchia chance per evitare i playout

di: gran parte delladella Benedetto passerà anche da qui. Biancorossi di scena questa sera alle 18 in riva al Tirreno contro la Libertas di Di Carlo, che insegue in classifica incollata al paraurti della, a due lunghezze di distanza e in piena lotta per non retrocedere. Un vantaggio prezioso a sei giornate dalla fine, ma che di certo non basta per star tranquilli, visti i repentini cambi di posizione delle squadre presenti in zona, a far da contorno ad un campionato estremamente equilibrato e sempre più imprevedibile. Per questo, ritrovare continuità da qui a fine stagione regolare diventa fondamentale e riuscire a farlo oggi, dando seguito al bel successo di Avellino, contro una diretta concorrente, può fare la differenza. "Mentalmente e fisicamente stiamo bene, veniamo da una buona vittoria su un campo difficile, per cui il morale è alto – così alla vigilia l’assistente di Emanuele Di Paolantonio, Giovanni Piastra –.