Iltempo.it - "Se non è morto mi ritiro". La disastrosa profezia di Corona, il video clamoroso

Leggi su Iltempo.it

Sui social c'è già chi grida al "primo miracolo di Papa Francesco", ossia quello di "averci liberato di Fabrizio". Come noto Jorge Mario Bergoglio è tornato a mostrarsi al mondo: "Grazie a tutti!", ha detto visibilmente stanco ma senza aver perso il buonumore affacciandosi da un balconcino del Policlinico Gemelli prima di tornare in Vaticano dopo il lungo ricovero. Il Pontefice ha passato momenti difficili, in due occasioni ha rischiato la vita, e dirante la degenza le fake news sulla sua morte si sono sprecate, così come le teorie complottiste sul fatto che il Vaticano avesse insabbiato il decesso. In questo contesto torna a circolare unin cui Fabriziolanciava lo "scoop": "Il Papa èda due mesi. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un'immaginedove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita privata", arringa l'ex agente fotografico.