Ilnapolista.it - Se il futuro di Osimhen alla Juventus è nelle mani di Giuntoli, la vediamo dura per i bianconeri

La Gazzetta si concentra su Victor, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray. Tutti lo vogliono, i grandi club osservano aspettando il momento propizio. In Italiasi muove (sempre che resti, ndr), lancia segnali e aspetta di sedersi al tavolo delle trattativa. La clausola da 75 milioni non è valida per i club italiani. Il nodo è che la Gazzetta continua ad attribuire acentralità che nel progetto bianconero, ma i fatti conducono in tutt’altra direzione.Leggi anche:segna due gol al RwandaC’è un mondo (quasi) che s’è messofinestra perSulla Gazzetta si legge:Tutte le strade portano a Osi: e che si vada a Parigi, che si scelga di atterrare a Manchester, che si proceda in direzione Londra oppure Liverpool, che si preferisca l’Italia e quindi Torino.