Scuola un’altra scala arcobaleno diventa un caso Il sindaco | Va ridipinta La preside non ci sta | Occupatevi dei problemi veri

Leggi su Open.online

un. Dopo la storia dell’istituto di Verona dove, nelle scorse settimane, un alunno di 13 anni si era rifiutato di percorrerla, ora la polemica investe unamedia di San Bonifacio. Qui la dirigente ha fatto scrivere su ogni gradino parole come «Rispettare», «Sognare» e «Accogliere», abbinando a ciascuno un colore diverso. Una scelta maldigerita dalFulvio Soave, appartenente a Fratelli d’Italia. Il primo cittadino ha inviato una comunicazione ufficiale suggerendo di uniformare il colore dei gradini per «evitare di suscitare reazioni di non condivisione» perché lapotrebbe essere «collegabile a specifiche ideologie». La dura replica dellaLa replica della, Vilma Molinari, non si è fatta attendere. In una lettera inviata al personale scolastico, ai genitori e agli alunni, ha spiegato che i colori scelti non hanno alcun riferimento ideologico e che unasimile è presente in un altro istituto della zona.