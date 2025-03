Thesocialpost.it - Scossa di terremoto all’alba ad Amato: nuova fase dello sciame sismico nel Catanzarese

Leggi su Thesocialpost.it

Unadidi magnitudo 3.3 è stata registrata alle 05:03 del 23 marzo 2025 con epicentro nel territorio comunale di(Catanzaro). Il sisma, localizzato a una profondità di 10.1 chilometri, è stato avvertito nitidamente dalla popolazione residente, soprattutto nei comuni collinari della zona. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma laha riacceso la tensione in un’area giàda un’attività sismica anomala nelle ultime settimane.Secondo i dati diffusi dall’INGV, lasi inserisce in una scia sismica che ha già fatto registrare più eventi ravvicinati. Solo tre giorni prima, il 20 marzo, unadi pari magnitudo era stata avvertita nella stessa area. In precedenza, il 4 marzo, si era verificato un evento più lieve, di magnitudo 1.2, sempre con epicentro trae i comuni limitrofi.