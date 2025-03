Iltempo.it - Scoppia il caso Prodi-Mediaset. La giornalista: "Scioccante, mi ha tirato i capelli"

ilRomanoe in rete non si fa che parlare di lui. Il motivo? Ieri, durante la manifestazione "Libri come 2025 - Festa del libro e della lettura" a Roma, l'inviata di Quarta Repubblica Lavinia Orefici ha posto una domanda in modo garbato all'ex premier e ha ricevuto come risposta "parole stizzite, irrispettose e una tirata di". La, come ha ricostruito Rete 4 in una nota ufficiale, aveva chiesto in modo educato un commento su un passaggio del Manifesto di Ventotene, sbandierato nelle piazze e poi riproposto, con brevi citazioni, dalla premier Giorgia Meloni alla Camera. "Che cavolo di domanda è? Questo è un modo volgare di fare politica": è stata la risposta stizzita e nervosa di. Poi una mano dell'ex presidente della Commissione europea "ha afferrato una ciocca deidellae l'ha strattonata".