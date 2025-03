Ilrestodelcarlino.it - "Scoperto per caso. Ne è valsa la pena"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono uno studente universitario – dice Cosmin Diacunesco, 24 anni –. Ho iniziato il servizio civile a maggio 2024 dopo averquesta opportunità in modo piuttosto casuale, grazie a un annuncio su Facebook. Tra i vari progetti disponibili, quello che mi ha colpito di più è stato Live the Sport, a cui ho aderito per i valori che trasmette e le opportunità che offre. Ora, dopo nove mesi, posso dire di sentirmi davvero fortunato ad aver vissuto questa esperienza. Mi ha permesso di crescere, esplorare il mondo del lavoro e comprendere l’importanza di attività che uniscono persone di diverse generazioni, come gli scacchi o le camminate all’aperto".