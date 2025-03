Liberoquotidiano.it - "Scontato e banale": Ne vedremo delle belle, Aldo Grasso stronca il nuovo show di Conti

"È un programma che si potrebbe recensire senza la fatica di guardarlo, tanto tutto è, prevedibile,":la nuova trasmissione di Carlo, Ne, andata in onda ieri sera, sabato 22 marzo, su Rai 1. In particolare, ha detto che "in questi casi non si sa se parlare di pigrizia, di assenza di idee, di trascuratezza, forse di inadeguatezza della direzione editoriale". Nello, secondo lui, c'è uno "sguardo rigorosamente volto all'indietro (un servizio pubblico che non ha più la capacità di guardare in avanti non è più tale), un cocktail di Tale quale, di Ora o mai più, di Ballando con le stelle o di uno di quei programmi la cui retorica narrativa è molto simile a una comunità di recupero della celebrità perduta". Parlando della giuria, invece,ha ricordato che è "composta da Mara Venier (ma 'alla zia di tutti' non basta la domenica pomeriggio!), Christian De Sica e Frank Matano! Ospite d'onore Massimo Ceccherini, della premiata lobby della comicità toscana.