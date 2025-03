Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa nel nulla: si teme per una 80enne. Sommozzatori e ricerche imponenti

Fano, 23 marzo 2025 – Ha lasciato la sua Fiat 600 alla foce del Metauro, lungo la stradina che porta al campeggio, parcheggiata poco prima del ponte ferroviario. Prima di abbandonarla, venerdì sera, ha fatto inversione e l’ha parcheggiata col muso verso l’Adriatica, come se dovesse ritornare poco dopo. Ha persino avuto l’accortezza di lasciarla in sosta non davanti a un accesso per mezzi agricoli, protetto da una sbarra, ma un paio di metri più in avanti, in modo da non intralciare i trattori. Poi è sparita nel. Si tratta di Liliana Scarpetti, 80 anni, originaria di Barchi ma residente a Fano. Il gesto estremo oppure un’incidente, dovuto alla perdita di orientamento, sono tra le ipotesi più probabili formulate dagli investigatori, anche se la posizione della vettura fa pensare ad altro.