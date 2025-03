Tg24.sky.it - Sciame sismico nel catanzarese, scossa di magnitudo 3.3

Non si ferma loche, da alcuni giorni ormai, sta interessando il. Alle 5.03 la sala sismica dell'Ingv di Roma ha infatti registrato una nuovadi3.3 con epicentro ad un chilometro da Amato e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Laè stata avvertita anche a Catanzaro non solo nel centro storico ma anche nella zona costiera della città. Al momento non sono stati segnalati danni.