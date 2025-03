Quotidiano.net - SciAbile festeggia. In 22 anni di attività 15mila ore di lezione

Da 22, BMW Italia e la scuola di sci Sauze d’Oulx collaborano per il progetto di inclusione BMW. L’iniziativa propone corsi di sci e discipline alpine a persone con disabilità. Tutto è iniziato col programma di Corporate Citizenship di BMW Italia, ’SpecialMente’ che dal 2001 ha coinvolto 3 milioni di persone. L’iniziativa è un punto di riferimento per le famiglie con persone con disabilità.offre a tutti la possibilità di praticare sport. I partecipanti hanno un’età compresa tra i 4 e gli 83. Secondo Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia, "ha un significato particolare" per l’azienda. Alex Zanardi, ambasciatore del Marchio, ha ispirato questa iniziativa. Dal 2003, BMWha erogato oltre 15.000 ore didi sci gratuite. Nella stagione 2023/2024, sono state erogate 1850 ore.