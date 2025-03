Oasport.it - Sci di fondo: Therese Johaug, vittoria dal sapore d’addio nella 50 km di Lahti

Leggi su Oasport.it

Ultima gara della stagione, ultimaper. Le sue parole alla vigilia sono state chiare: “Sono sicura al 99% che non ci sarò l’anno prossimo”. Intanto, se questo è davvero l’atto finale, ed è pressoché certo, è una conclusione da par suo, con lain 2:14’40?750 km a tecnica classica con partenza di massa disputatasi in quel di, in Finlandia. Ed è il sesto urrà della stagione, lanumero 89 di una carriera vissuta a metà tra il successo e le ombre, ma che alla fine si chiude col sorriso.Nei fatti, la gara ha una svolta già fin dai primi chilometri, quando il duo-Slind riduce a sei le unità in grado di lottare per le posizioni di vertice. Presto, però, sono le due norvegesi ad andarsene, e attorno al decimo chilometro è proprioa far sì che la gara di testa si trasformi in un monologo.