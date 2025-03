Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, 50 km Lahti 2025: orari, programma, streaming, startlist

Leggi su Oasport.it

Signori, si chiude. La Coppa del Mondo di sci di2024-giunge al proprio termine con le due 50 km a tecnica classica con partenza di massa. Si comincia prestissimo in quel di, teatro di questo ultimo fine settimana.Saranno otto gli italiani al via di questa competizione conclusiva. Cinque, per l’esattezza, sono gli uomini, con Federico Pellegrino che inizia la gara al terzo posto della classifica generale con un punto di vantaggio su Erik Valnes e 19 su Harald Oestberg Amundsen: una ragione di più per concentrare tutti gli sforzi. Tra le donne chance per Maria Gismondi di confermare la top ten Under 23, e anzi migliorare ‘attuale decimo posto.Le 50 km di Coppa del Mondo di sci disi disputeranno. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 (uomini) ed Eurosport 2 (donne, dalle 13:45) e in direttasu RaiPlay Sport 1, Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN.