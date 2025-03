Sci di fondo mass start Lahti 2025 | chiudono in bellezza Johaug e Klaebo con l’ennesimo trionfo

Leggi su Sportface.it

Cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2024/25 di sci dicon le due50 km a tecnica classica di. Sulle nevi finlandesi l’ultimo appuntamento stagionale ha visto l’assolo di Theresein campo femminile; la norvegese, vera delusa dei Mondiali di Trondheim dove è mancato l’oro, ha imposto fin dalle prime battute un ritmo altissimo. Al suo fianco ha retto soltanto la connazionale Astrid Øyre Slind, ma a 30 km dal traguardoha preso il largo in solitaria concludendo la gara in poco meno di due ore e un quarto, infliggendo un distacco abissale a tutte le altre. Al secondo posto, staccata di oltre un minuto, chiude Slind, mentre completa il podio sul terzo gradino la campionessa iridata Ebba Andeon, a oltre tre minuti di ritardo dalla vincitrice. La svedese ha avuto la meglio nei metri finali sull’austriaca Teresa Stadlober, che fallisce così l’appuntamento con il secondo podio stagionale in CdM.