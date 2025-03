Oasport.it - Sci di fondo, Klaebo vince la 50km di Lahti. A Krueger la Coppa distance

Leggi su Oasport.it

Con la 50 km mass start in tecnica classica di, in Finlandia, si chiude ladel Mondo 2024-2025 di sci di: la gara viene vinta dal norvegese Johannes Hoesflot, mentre la classificava al connazionale Simen Hegstad, oggi terzo. Il miglior azzurro è Federico Pellegrino, 15°, il quale però cede il terzo posto in classifica generale al norvegese Erik Valnes, 11°.Poker norvegese all’arrivo:al culmine di una volata dominata Johannes Hoesflot, primo dopo 2:07’32?1, davanti a Martin Loewstroem Nyenget, secondo a 0?5, e Simen Hegstad, terzo a 1?0. Si stacca nel finale Andreas Fjorden Ree, quarto a 9?9, mentre completa la top five lo svedese William Poromaa, quinto a 29?4.In casa Italia il migliore è Federico Pellegrino, che si piazza 15° a 5’41?9, ma perde il terzo posto in classifica generale, scavalcato dal norvegese Erik Valnes, oggi, 11° a 5’10?5.