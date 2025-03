Agi.it - Sci, Brignone terza. Gut-Behrami conquista la coppetta superG

Leggi su Agi.it

AGI - La svizzera Lara Gut-vincendo iligante delle finali di Coppa del mondo di Sun Valley negli Stati Uniti hato anche ladi specialità precedendo di 35 punti l'italiana Federica, oggia 1"33 ma già da un giorno vincitrice della Coppa del mondo generale. L'elvetica, alla vittoria numero 47, ha concluso in 1'12"35. Sorprendente il secondo posto della statunitense Lindsey Vonn a 1"29 per il 139esimo podio in carriera. Diciannovesima e ultima Sofia Goggia a 3"58 dalla vincitrice manella classifica di specialità. Rivincita di Lara Gut-La 'zampata' di Lara Gut-che dopo aver fallito l'obiettivo di vincere laCoppa del mondo generale, si è presa una piccola rivincita sulladominando l'ultima gara della stagione andando ad alzare per la sesta volta in carriera, laconsecutiva, ladiigante.