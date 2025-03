Sci alpino finali Sun Valley | sorpresa Feurstein Coppa del Mondo di super-G a Odermatt

Leggi su Sportface.it

Lukasvince in-G a Sun. Prima vittoria stagionale per l’austriaco, e per l’Austria, indelche taglia il traguardo in 1’10”96 e rifila 19 centesimi al connazionale Raphael Haaser. “Sono molto contento per aver vinto nell’ultima gara stagionale. Non era un-G facile. C’era poca visibilità e la pista era abbastanza mossa. Per fortuna sono riuscito a fare molto bene. Nel complesso sono contento della mia stagione”, afferma. Segue un tris di svizzeri. Franjo Von Allmen completa il podio ed è terzo a 0”42 e Stefan Rogentin termina quarto a 0”68. A Marcobasta il quinto posto, +0”96, per mettere in bacheca ladeldi-G. “È sempre una grande emozione vincere unadi specialità, soprattutto il-G che per me è molto importante.