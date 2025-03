Unlimitednews.it - Sci alpino, Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale e di discesa

Leggi su Unlimitednews.it

SUN VALLEY (STATI UNITI) (ITALPRESS) –si aggiudica senza gareggiare ladelassoluta di scifemminile 2024-2025. La forte nevicata prima e il vento poi hanno costretto infatti gli organizzatori delle Finali didela Sun Valley a cancellare le due discese libere in programma oggi. Per tutto il pomeriggio italiano la giuria aveva continuamente posticipato le due gare, ribadendo come quella femminile avrebbe comunque fatto seguito di un’ora a quella maschile.Alla fine, un black-out in sala stampa ed il forte vento hanno portato alla cancellazione delle due libere, che non saranno recuperate., dunque, mette in bacheca la sua secondadi cristallo in carriera dopo quella conquistata nel 2020. Per lei anche la classifica di specialità dellalibera, che le sarà consegnata subito, mentre per la Sfera di Cristallodovrà aspettare giovedì.