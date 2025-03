Schlein | la Lega commissaria Tajani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.30 "Durigon dice cheè in difficoltà e deve farsi aiutare. Lasfiducia il ministro degli Esteri, dopo che qualche giorno fa avevato Meloni,dicendo che non aveva il mandato per votare il riarmo europeo". Così la segretaria del Pd. "In qualsiasi Paese questo avrebbe già aperto una crisi di governo. Il governo non sta più in piedi. Non può occuparsi dei problemi degli italiani",aggiunge. Anche per Bonelli (Avs):"Lasfiducia. Governo non sta in piedi".