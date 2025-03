Liberoquotidiano.it - Schlein dà buca, a insultare Meloni c'è Provenzano: "Se può dire stupidaggini...", la vergogna Pd a Ventotene

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ellynon pervenuta a. Al confino non c'era nemmeno l'ambientalista Angelo Bonelli, così come il sodale super anti-fascista Nicola Fratoianni. Bonelli comunque non ha perso l'occasione dila sua: «È urgente costruire un'alternativa politica forte e credibile a questa destra. Il Paese sprofonda nella crisi sociale, la destra tenta di riscrivere la storia per nascondere le proprie responsabilità. Dobbiamo trovare punti di convergenza per un progetto politico: l'Italia non può più aspettare». Assente anche Riccardo Magi, il capo di +Europa che in cambio ha mandato una sparuta delegazione: «Davanti a chi infanga il Manifesto die rinnega che l'Unione Europea è il più grande spazio di pace», ha affermato Magi, «di fronte a chi vuole diventare suddito degli Usa o della Russia di Putin è importante ribache l'Ue è il nostro presente e il nostro futuro.